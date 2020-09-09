Кількість інфікованих СOVID-19 у світі перевищила 27,5 млн, кількість жертв - 897 тис.
З початку пандемії коронавірусної інфекції СOVID-19 кількість інфікованих у світі станом на 08:00 середи досягла 27 млн 570 тис. 742 осіб, збільшившись за добу на 238 тис. 309, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на американський університет Джонса Гопкінса.
Кількість жертв від пов'язаних з вірусом захворювань у світі склала 897 тис. 383 проти 892 тис. добою раніше, вилікувалися 18,5 млн.
Водночас, за даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, кількість жертв вірусу в світі перевищила 900 тис.
Понад 4 млн осіб з початку пандемії заразилися в США, Індії та Бразилії.
У Сполучених Штатах на 8:00 середи, за інформацією університету, сумарно виявлено 6 млн 327 тис. 009 інфікованих, померли 189 тис. 653 людини, одужали понад 2,35 млн.
В Індії на ранок середи зафіксовано 4 млн 370 тис. 128 інфікованих, померли 73 тис. 790 осіб, одужали майже 3,4 млн.
У Бразилії кількість хворих досягла на ранок вівторка 4 млн 162 тис. 073 при 127 тис. 464 летальні випадки і 3,57 млн одужалих.
За інформацією порталу Worldometer, коефіцієнт смертності на 1 млн жителів планети досяг 115,7. У США на 1 млн населення померли 586 людини, Бразилії - 599, Індії - 53.
Нагадаємо, що 9 вересня (станом на 9:00) в Україні 143 030 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 979 летальних, 64 703 пацієнти одужали.
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