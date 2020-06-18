Кількість людей із підтвердженим COVID-19 у Бразилії наближається до мільйона
Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі, повідомляє "Громадське".
Фото: Worldometers,
Лідером за кількістю підтверджених інфікованих залишаються США. Там коронавірусне захворювання виявили у 2 млн 234 тисячі 471 людини. Серед них понад 918 тисяч уже одужали та 119 941 - померли від ускладнень.
Друге місце за кількістю інфікованих у Бразилії, де COVID-19 підтвердили у понад 960 тисячі людей. Летальних випадків зафіксували 46 665, водночас одужали понад 503 тисячі людей.
На третьому місці - Росія. За весь час там виявили 553 301 людину з коронавірусом, з них понад 304 тисячі вже одужали.
Варто зазначити, що офіційна кількість померлих від коронавірусу в РФ залишається напрочуд низькою (7 478) у порівнянні з іншими європейськими країнами зі схожою кількістю хворих. Це, ймовірно, пов'язано з тим, що значну частину померлих від COVID-19 в Росії зараховують до померлих від інших хвороб.
Нагадаємо, що британські вчені заявили, що поширений дешевий препарат значно знижує смертність від коронавірусу
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