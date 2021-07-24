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Кількість українців, які отримали одну дозу вакцини від COVID-19, перевищила 3 млн

Протягом доби працювали 802 мобільні бригади 2 692 пункти вакцинації і 267 центрів вакцинації
За добу 23 липня 2021 року щеплено 152 675 осіб. Одну дозу отримали 90 072 людини, повністю імунізовані - 62 603 особи.
Кількість українців, які отримали одну дозу вакцини від COVID-19, перевищила 3 млн Фото: pexels.com, cottonbro

В Україні станом на ранок суботи, 24 липня, кількість осіб, які отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19, перевищила три мільйони, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

"За добу 23 липня 2021 року щеплено 152 675 осіб. Одну дозу отримали 90 072 людини, повністю імунізовані - 62 603 особи", - зазначається в повідомленні на Telegram-каналі.

Протягом доби працювали 802 мобільні бригади 2 692 пункти вакцинації і 267 центрів вакцинації.

З початку кампанії щеплено 3 010 140 осіб, з них отримали одну дозу 3 010 138 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози 1 681 734 людей. Всього проведено 4 691 872 щеплення.

Нагадаємо, що Україна вже до осені 2021 року може знову опинитися в "червоній" зоні епіднебезпеки - через поширення штаму коронавірусу "Дельта" і низькі темпи вакцинації людей.

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24 07 2021 13:11
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