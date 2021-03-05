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Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 153,5 мільйона

Найбільша кількість хворих на COVID-19 – у США (33 180 441). Померли унаслідок пандемії в цій країні 591 062 осіб.
У світі станом на ранок 3 травня загальна кількість випадків хвороби COVID-19 становить 153 504 600.
Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 153,5 мільйона Фото: Українська правда
При цьому 130 841 736 осіб одужали, 3 216 577 пацієнтів померли, повідомляє Worldometer.
 
Найбільша кількість хворих на COVID-19 – у США (33 180 441). Померли унаслідок пандемії в цій країні 591 062 осіб.
 
На другому місці Індія – 19 925 604 інфікованих, померли 218 959 осіб. На третьому місці Бразилія з 14 754 910 випадками хвороби, серед яких летальних випадків – 407 775.
 
 
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03 05 2021 10:21
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