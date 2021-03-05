Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 153,5 мільйона Найбільша кількість хворих на COVID-19 – у США (33 180 441). Померли унаслідок пандемії в цій країні 591 062 осіб.

У світі станом на ранок 3 травня загальна кількість випадків хвороби COVID-19 становить 153 504 600.

Фото: Українська правда

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