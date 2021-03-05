НОВИНИУ світі станом на ранок 3 травня загальна кількість випадків хвороби COVID-19 становить 153 504 600.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 153,5 мільйона
Найбільша кількість хворих на COVID-19 – у США (33 180 441). Померли унаслідок пандемії в цій країні 591 062 осіб.
Фото: Українська правда
При цьому 130 841 736 осіб одужали, 3 216 577 пацієнтів померли, повідомляє Worldometer.
Найбільша кількість хворих на COVID-19 – у США (33 180 441). Померли унаслідок пандемії в цій країні 591 062 осіб.
На другому місці Індія – 19 925 604 інфікованих, померли 218 959 осіб. На третьому місці Бразилія з 14 754 910 випадками хвороби, серед яких летальних випадків – 407 775.
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03 05 2021 10:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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