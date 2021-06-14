НОВИНИУ світі станом на ранок 14 червня зафіксовано понад 176,7 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 3,8 млн летальних, одужали вже понад 160,7 млн осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 176,7 мільйона
Коронавірус зафіксували у 220 країнах та територіях
Фото: CTK Photo
Про це свідчать дані сайту Worldometer, повідомляє Укрінформ.
Згідно з цими даними, у світі виявлені 176 717 055 випадків COVID-19, зокрема 3 819 599 – летальних, одужало 160 753 418 осіб.
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (34 321 158), Індія (29 507 438), Бразилія (17 413 996), Франція (5 740 665), Туреччина (5 330 447), Росія (5 208 687).
Коронавірус зафіксували у 220 країнах та територіях.
Україна посідає 16 місце у загальній статистиці.
Як повідомлялося, за весь час пандемії в Україні захворіло – 2 223 558 осіб; одужало – 2 127 337 осіб; летальних випадків – 51 679; проведено ПЛР-тестувань – 10 504 548.
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14 06 2021 09:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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