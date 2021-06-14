Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 176,7 мільйона Коронавірус зафіксували у 220 країнах та територіях

У світі станом на ранок 14 червня зафіксовано понад 176,7 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 3,8 млн летальних, одужали вже понад 160,7 млн осіб.

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Про це свідчать дані сайту Worldometer, повідомляє Укрінформ. Згідно з цими даними, у світі виявлені 176 717 055 випадків COVID-19, зокрема 3 819 599 – летальних, одужало 160 753 418 осіб. Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (34 321 158), Індія (29 507 438), Бразилія (17 413 996), Франція (5 740 665), Туреччина (5 330 447), Росія (5 208 687). Коронавірус зафіксували у 220 країнах та територіях. Україна посідає 16 місце у загальній статистиці. Як повідомлялося, за весь час пандемії в Україні захворіло – 2 223 558 осіб; одужало – 2 127 337 осіб; летальних випадків – 51 679; проведено ПЛР-тестувань – 10 504 548. Читайте також: Творці Софії представили робота-медсестру для догляду за хворими на COVID

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