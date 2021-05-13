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Кількість випадків COVID-19 у світі сягнула майже 161,1 мільйона

Найбільші щоденні прирости захворюваності протягом останніх тижнів фіксують в Індії
Всього з початку пандемії в світі підтверджено 161 091 539 випадків зараження COVID-19, зокрема 3 345 293 - летальні.
Кількість випадків COVID-19 у світі сягнула майже 161,1 мільйона Фото: Українська правда
Водночас від цієї хвороби вже одужали 138 900 158 осіб, повідомляє Worldometer.
 
До першої трійки держав світу за загальним числом заражених входять США (33 586 136), Індія (23 703 665) та Бразилія (15 361 686).
 
Найбільші щоденні прирости захворюваності протягом останніх тижнів фіксують в Індії.
 
Нагадаємо, що у Франції відбудеться перший експериментальний концерт на 5000 глядачів з метою дослідити ризики поширення коронавірусу на масових подіях.
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13 05 2021 10:13
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