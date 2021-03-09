НОВИНИУ світі станом на ранок 3 вересня зафіксували 219 975 001 випадок зараження коронавірусом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кількість випадків коронавірусу у світі наближається до 220 мільйонів
З початку нової доби зафіксовано 53 115 нових випадків, загинули 1 485 осіб
Фото: CTK Photo
Про це свідчать дані Worldometer.
Зокрема виявлено 4 557 307 смертей, одужали 196 632 018 осіб.
З початку нової доби зафіксовано 53 115 нових випадків, загинули 1 485 осіб.
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (40 513 018), Індія (32 903 289) та Бразилія (20 830 712).
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