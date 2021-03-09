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Кількість випадків коронавірусу у світі наближається до 220 мільйонів

З початку нової доби зафіксовано 53 115 нових випадків, загинули 1 485 осіб
У світі станом на ранок 3 вересня зафіксували 219 975 001 випадок зараження коронавірусом.
Кількість випадків коронавірусу у світі наближається до 220 мільйонів Фото: CTK Photo
Про це свідчать дані Worldometer.
 
Зокрема виявлено 4 557 307 смертей, одужали 196 632 018 осіб.
 
З початку нової доби зафіксовано 53 115 нових випадків, загинули 1 485 осіб.
 
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (40 513 018), Індія (32 903 289) та Бразилія (20 830 712).
 
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03 09 2021 09:27
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