НОВИНИУ світі станом на ранок 29 травня зафіксували 170 153 479 випадків зараження коронавірусом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 170 мільйонів
Зокрема, виявлено 3 537 922 смертей, одужали 151 985 435 осіб
Фото: АА
Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.
Зокрема, виявлено 3 537 922 смертей, одужали 151 985 435 осіб.
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (34 022 657), Індія (27 729 247) та Бразилія (16 392 657).
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29 05 2021 10:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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