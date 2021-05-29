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Кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 170 мільйонів

Зокрема, виявлено 3 537 922 смертей, одужали 151 985 435 осіб
У світі станом на ранок 29 травня зафіксували 170 153 479 випадків зараження коронавірусом.
Кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 170 мільйонів Фото: АА
Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.
 
Зокрема, виявлено 3 537 922 смертей, одужали 151 985 435 осіб.
 
Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (34 022 657), Індія (27 729 247) та Бразилія (16 392 657).
 
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29 05 2021 10:27
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