Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі перевищила 252,9 млн

До країн із більш ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок неділі зросла до 252 млн 974 тис. 580.

Про це свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 95 тис. 564 особи.

До країн із більш ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю заражених і померлих, зберігають США, де виявлено 47 млн 50 тис. 502 інфікованих COVID-19. Кількість смертей становила 762 тис. 972.

Друге місце за кількістю заражених, займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 34 млн 437 тис. 307. Кількість померлих від наслідків зараження вірусом в країні зросла до 463 тис. 530 осіб.

На третьому місці у світі за поширенням коронавірусу знаходиться Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 21 млн 953 тис. 838 хворих, з них померло 611 тис. 222 особи.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети склав на ранок неділі 655,7. У США на 1 млн. жителів померло 2 тис. 348 осіб, в Індії - 331, Бразилії - 2 тис. 848.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 14 490 нових випадків коронавірусу