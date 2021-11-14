Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі перевищила 252,9 млн
Про це свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 95 тис. 564 особи.
До країн із більш ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.
Лідерство за кількістю заражених і померлих, зберігають США, де виявлено 47 млн 50 тис. 502 інфікованих COVID-19. Кількість смертей становила 762 тис. 972.
Друге місце за кількістю заражених, займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 34 млн 437 тис. 307. Кількість померлих від наслідків зараження вірусом в країні зросла до 463 тис. 530 осіб.
На третьому місці у світі за поширенням коронавірусу знаходиться Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 21 млн 953 тис. 838 хворих, з них померло 611 тис. 222 особи.
За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети склав на ранок неділі 655,7. У США на 1 млн. жителів померло 2 тис. 348 осіб, в Індії - 331, Бразилії - 2 тис. 848.
Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 14 490 нових випадків коронавірусу
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