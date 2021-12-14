Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі перевищила 270,8 млн

До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок вівторка зросла до 270 млн 822 тис. 728.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 312 тис. 913 осіб.

До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю тих, хто заразився і помер, зберігають США, де виявлено 50 млн 119 тис. 422 інфікованих COVID-19. Число летальних випадків становило 798 тис. 710.

Друге місце за кількістю заражених, займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 34 млн 703 тис. 644. Кількість померлих від наслідків зараження вірусом у країні зросла до 475 тис. 888 осіб.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій у світі, на третьому місці за поширенням коронавірусу знаходиться Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 22 млн 191 тис. 949 хворих, з них померло 616 тис. 980 осіб.

Інформація щодо інфекції у Бразилії на сайті університету Гопкінса не оновлюється з п'ятниці минулого тижня. На думку спостерігачів, це може бути пов'язано з двома атаками хакерів на сайт бразильського МОЗ за останні п'ять днів.

За інформацією Worldometer, коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети склав на ранок вівторка 683,6. У США на 1 млн жителів померли 2 тис. 454 особи, в Індії – 340, у Бразилії – 2 тис. 873.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 7 283 нові випадки коронавірусу