Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 111,3 млн, кількість жертв - 2,46 млн

До країн із 10 млн і більше заражень COVID-19 входять США, Індія і Бразилія

Лідером за кількістю захворілих і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено 28 млн 133 тис. 699 інфікованих COVID-19, зафіксовано 498 тис. 883 смертельних випадків, вилікувалися більше ніж 18 млн осіб.

Кількість виявлених заражень коронавірусом у світі від початку пандемії на ранок понеділка становила 111 млн 365 тис. 522, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані американського Університету Джонса Гопкінса.

У всьому світі кількість померлих від пов'язаних із COVID-19 захворювань зросла за добу до 2 млн 466 тис. 241, одужали понад 86 млн людей.

До країн із 10 млн і більше заражень COVID-19 входять США, Індія і Бразилія.

Лідером за кількістю захворілих і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено 28 млн 133 тис. 699 інфікованих COVID-19, зафіксовано 498 тис. 883 смертельних випадків, вилікувалися більше ніж 18 млн осіб.

Друге місце за кількістю захворілих посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 від початку пандемії становила 11 млн 5 тис. 850, кількість померлих - 156 тис. 385, одужали близько 11 млн осіб.

Третя позиція у світі за кількістю інфікованих - у Бразилії. Тут за час пандемії зареєстровано 10 млн 168 тис. 174 хворих, з них померли 246 тис. 504 людини, вилікувалися більше ніж 9 млн.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці щодо найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок понеділка 317,9. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 538 людей, Індії - 113, Бразилії - 1 тис. 155.

Нагадаємо, що у Фінляндії виявили новий штам коронавірусу