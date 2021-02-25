Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 112,5 млн, кількість жертв - 2,49 млн

До країн з 10 млн і більше заражень COVID-19 входять США, Індія і Бразилія

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено 28 млн 334 тис. 981 інфікованих COVID-19, зафіксовано 505 тис. 808 смертей, вилікувалися понад 18 млн осіб.

Кількість виявлених заражень коронавірусом у світі з початку пандемії на ранок четверга склала 112 млн 553 тис. 181, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У всьому світі кількість померлих від пов'язаних з COVID-19 захворювань зросла за добу до 2 млн 497 тис. 406, одужали близько 87 млн людей.

До країн з 10 млн і більше заражень COVID-19 входять США, Індія і Бразилія.

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено 28 млн 334 тис. 981 інфікованих COVID-19, зафіксовано 505 тис. 808 смертей, вилікувалися понад 18 млн осіб.

Друге місце за кількістю заражених займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 з початку пандемії склала 11 млн 46 тис. 914, кількість померлих - 156 тис. 705, одужали близько 11 млн людей.

Третя позиція в світі за кількістю інфікованих у Бразилії. Тут за час пандемії зареєстровано 10 млн 324 тис. 463 хворих, з них померли 249 тис. 957 осіб, вилікувалися понад 9,2 млн.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети склав на ранок четверга 321,9. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 560 осіб, Індії - 113, Бразилії - 1 тис. 171.

Нагадаємо, що ВООЗ спрогнозувала, коли завершиться пандемія