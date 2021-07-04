Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 132,4 млн, кількість жертв - 2,87 млн

До країн із 10 млн і більше заражень COVID-19 входять США, Бразилія та Індія

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено сумарно 30 млн 847 тис. 145 інфікованих COVID-19, зафіксовано 556 тис. 528 смертей, вилікувалися більше ніж 24 млн осіб.

Кількість виявлених заражень коронавірусом у світі з початку пандемії на ранок середи становить 132 млн 423 тис. 13, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані американського університету Джонса Гопкінса.

У всьому світі кількість померлих від пов'язаних із COVID-19 захворювань зросла за добу до 2 млн 872 тис. 575, одужали понад 105 млн осіб.

До країн із 10 млн і більше заражень COVID-19 входять США, Бразилія та Індія.

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено сумарно 30 млн 847 тис. 145 інфікованих COVID-19, зафіксовано 556 тис. 528 смертей, вилікувалися більше ніж 24 млн осіб.

На другій позиції у світі за кількістю інфікованих Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 13 млн 100 тис. 580 хворих, із них померли 336 тис. 947 осіб, вилікувалися більше ніж 11 млн.

Третє місце за кількістю заражених посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 з початку пандемії становить 12 млн 801 тис. 785, кількість померлих - 166 тис. 177, одужали понад 11 млн осіб.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок середи 370,3. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 715 осіб, Бразилії - 1 тис. 579, Індії - 120.

Нагадаємо, що в ЄС спрогнозували, коли можливе досягнення колективного імунітету проти COVID-19