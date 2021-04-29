Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 149 млн, кількість жертв - 3,1 млн

До країн із більше ніж 10 млн випадків зараження COVID-19 входять США, Індія і Бразилія

У всьому світі з початку пандемії кількість померлих від пов'язаних із COVID-19 захворювань досягла 3 млн 147 тис. 16 осіб, вилікувалися понад 126 млн.

Кількість виявлених заражень коронавірусом у світі на ранок четверга становить 149 млн 242 тис. 187, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані американського університету Джонса Гопкінса.

У всьому світі з початку пандемії кількість померлих від пов'язаних із COVID-19 захворювань досягла 3 млн 147 тис. 16 осіб, вилікувалися понад 126 млн.

До країн із більше ніж 10 млн випадків зараження COVID-19 входять США, Індія і Бразилія.

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено сумарно 32 млн 229 тис. 327 інфікованих COVID-19, зафіксовано 574 тис. 326 смертей, одужали майже 25 млн осіб.

Друге місце за кількістю заражених посідає Індія, де кількість захворювань продовжує зростати швидкими темпами. За останню добу виявлено 360 тис. 960 нових інфікованих, унаслідок кількість підтверджених випадків COVID-19 із початку пандемії досягла 17 млн 997 тис. 267, кількість померлих - 201 тис. 187, одужали понад 14 млн.

На третій позиції у світі з кількості інфікованих Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 14 млн 521 тис. 289 хворих, із них померли 398 тис. 185 осіб, одужали понад 12 млн.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок четверга 405,9. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 769 осіб, Індії - 147, Бразилії - 1 тис. 863.

Нагадаємо, що США направлять до Індії допомогу на $100 млн для боротьби з COVID-19