Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 154,3 млн - Університет Гопкінса

До числа країн із більше ніж 10 млн випадків зараження COVID-19 входять США, Індія та Бразилія

У всьому світі від початку поширення вірусу кількість померлих від пов'язаних із COVID-19 захворювань сягнула 3 млн 227 тис. 699 осіб.

Кількість виявлених заражень коронавірусом у світі на ранок середи сягнула 154 млн 363 тис. 305, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані американського Університету Джонса Гопкінса.

У всьому світі від початку поширення вірусу кількість померлих від пов'язаних із COVID-19 захворювань сягнула 3 млн 227 тис. 699 осіб.

До числа країн із більше ніж 10 млн випадків зараження COVID-19 входять США, Індія та Бразилія.

Лідером за кількістю осіб, що заразилися і померли, залишаються Сполучені Штати, де виявлено сумарно 32 млн 512 тис. 588 інфікованих COVID-19, зафіксовано 578 тис. 481 летальний випадок.

Друге місце за кількістю осіб, що заразилися, посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 від початку пандемії сягнула 20 млн 664 тис. 979, кількість померлих 226 тис. 188.

На третій позиції у світі за кількістю інфікованих Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 14 млн 856 тис. 888 захворілих, із них померли 411 тис. 588 осіб.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становив на ранок середи 415,8. У США на 1 млн жителів померла 1 тис. 781 людина, в Індії - 163, у Бразилії - 1 тис. 926.

Нагадаємо, що 5 травня в Укаїні зафіксовано ​​2 576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19