Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 186 млн

З початку поширення вірусу кількість жертв, пов'язаних з COVID-19 захворювань, досягла 4 млн 19 тис. 6 осіб

До країн із понад 15 млн випадків зараження COVID-19 входять США, Індія і Бразилія.

Кількість зареєстрованих заражень коронавірусом COVID-19 у світі на ранок суботи становила 186 млн 63 тис. 825, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу кількість жертв, пов'язаних з COVID-19 захворювань, досягла 4 млн 19 тис. 6 осіб.

До країн із понад 15 млн випадків зараження COVID-19 входять США, Індія і Бразилія.

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються США, де виявлено сумарно 33 млн 837 тис. 389 інфікованих COVID-19, а кількість померлих зросла до 606 тис. 988.

Друге місце за кількістю заражених посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 30 млн 795 тис. 716, а загальна кількість померлих від наслідків зараження вірусом в країні склала 407 тис. 145.

На третій позиції в світі за кількістю інфікованих знаходиться Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 19 млн 20 тис. 499 хворих, померло 531 тис. 688 осіб.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети склав на ранок суботи 517,7. У США на 1 млн жителів померло 1 тис. 870 осіб, в Індії - 292, Бразилії - 2 тис. 484.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 507 нових випадків коронавірусу