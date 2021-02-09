Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 218,4 млн

З початку поширення вірусу кількість жертв пов'язаних із COVID-19 захворювань досягла 4 млн 543 тис. 213 осіб

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються США, де виявлено сумарно 39 млн 396 тис. 239 інфікованих COVID-19, а кількість померлих зросла до 642 тис. 81.

Кількість зареєстрованих заражень коронавірусною інфекцією COVID-19 у світі на ранок четверга становить 218 млн 435 тис. 582, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на американський університет Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу кількість жертв пов'язаних із COVID-19 захворювань досягла 4 млн 543 тис. 213 осіб.

До країн із більше ніж 20 млн випадків зараження COVID-19 входять США, Індія і Бразилія.

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються США, де виявлено сумарно 39 млн 396 тис. 239 інфікованих COVID-19, а кількість померлих зросла до 642 тис. 81.

Друге місце за кількістю заражених посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 32 млн 857 тис. 937, а загальна кількість померлих від наслідків зараження вірусом у країні становить 439 тис. 529.

На третій позиції у світі за кількістю інфікованих розміщується Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 20 млн 804 тис. 215 хворих, померли 581 тис. 150 осіб.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок четверга 583,1. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 980 людини, в Індії - 315, Бразилії - 2 тис. 712.

Нагадаємо, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (309), Харківській (224), Львівській (183), Чернівецькій (148) та Одеській (139) областях.