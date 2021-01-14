Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 92,3 млн, кількість жертв - 1,97 млн

До країн із 5 млн і більше заражень COVID-19 входять США, Індія та Бразилія

У всьому світі кількість померлих від пов'язаних із COVID-19 захворювань зросла за добу до 1 млн 978 тис. 614, одужали понад 65 млн осіб.

Кількість виявлених заражень коронавірусом у світі з початку пандемії на ранок четверга досягла 92 млн 348 тис. 199 випадків, повідомляє "Інтрефакс-Україна" з посиланням на дані американського університету Джонса Гопкінса.

У всьому світі кількість померлих від пов'язаних із COVID-19 захворювань зросла за добу до 1 млн 978 тис. 614, одужали понад 65 млн осіб.

До країн із 5 млн і більше заражень COVID-19 входять США, Індія та Бразилія.

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено сумарно 23 млн 71 тис. 895 інфікованих COVID-19, зафіксовано 384 тис. 653 летальних випадки, вилікувалися понад 13 млн осіб.

Друге місце за кількістю заражених посідає Індія, де кількість підтверджених випадків за минулу добу зросла до 10 млн 512 тис. 93, кількість померлих - до 151 тис. 727, одужали понад 10 млн осіб.

Третя позиція у світі за кількістю інфікованих у Бразилії. Тут за час пандемії зареєстровано 8 млн 26 тис. 536 хворих, із них померли 205 тис.964 людини, вилікувалися понад 7,3 млн.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок четверга 254,9. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 186 осіб, Індії - 109, Бразилії - 966.

Нагадаємо, що міжнародна команда експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я вранці 14 січня прибула до китайського міста Ухань, щоб дослідити походження коронавірусу.