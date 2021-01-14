Експерти ВООЗ приїхали у Китай для вивчення походження COVID-19

Міжнародна команда експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я вранці 14 січня прибула до китайського міста Ухань, щоб дослідити походження коронавірусу.

Команда складається з 10 незалежних експертів на чолі з Пітером Бен Ембареком - провідним експертом ВООЗ щодо захворювань тварин, які передаються іншим видам, повідомляє "Громадське". Ембарек вже їздив до Китаю у липні.

Спершу команда відправиться на 14-денний карантин. Після нього науковці будуть два тижні опитували людей із науково-дослідних інститутів, лікарень та з ринку морепродуктів в Ухані. Експерти очікують, що їм не будуть перешкоджати у роботі й вони зможуть відтворити події, з яких почалася пандемія коронавірусу.

"Водночас Ембарек застерігає, що ця подорож наблизить до з'ясування походження коронавірусу, але може не дати чітких відповідей", - передає Bangkok Post.

Загалом місія має дослідити найперші випадки появи SARS-CoV-2 в Ухані, який тривалий час був центром епідемії в Китаї, а також спробувати виявити випадки, які тоді не помітила місцева влада.

Затримка з розслідуванням

За планом місія ВООЗ мала б розпочати роботу вже 5 січня. Як заявляв Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, Китай не дозволяв учасникам місії Організації розпочати роботу та не схвалював їм візи. Про проблеми із затвердженням віз в Організації довідалися в останню мить.

Зараз же експерти приїхали до Китаю у момент, коли на півночі країни фіксують спалахи коронавірусу. За повідомленням місцевої влади, вони не такі масові, як, наприклад, у країнах Європи. Так, зранку 14 січня Національна комісія охорони здоров'я повідомила про 138 нових випадків інфікування (для порівняння в Україні щодоби фіксують тисячі випадків).

Крім того, вперше за вісім місяців у країні зафіксували смерть від вірусу. Вона сталася у провінції Хубей, де уряд закрив на карантин декілька міст, а також проводить масове тестування. Отже, офіційно у Китаї зафіксували 4 635 смертей через ускладнення від COVID-19.

Нагадаємо, що Держкомздоров’я КНР заявив про подальше поширення коронавірусної інфекції в Китаї