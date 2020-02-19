Кінг продав за $1 право на екранізацію свого оповідання українському студенту
Про це повідомляє видання yabl, передає "Громадське".
Права на екранізацію оповідання надаються на рік. Згідно з умовами, короткометражний фільм не можна викладати в мережу або транслювати на телебаченні. Випустити стрічку в широкий прокат буде можливо тільки з особистого дозволу Стівена Кінга.
Валентин Лавренюк планує випустити короткометражний фільм за оповіданням до кінця цього року, це буде його дебютний проєкт.
Твір «Велотренажер» — розповідає про художника Річарда Сіфкіца, який намагається схуднути та їздить на тренажері в підвалі свого будинку в Нью-Йорку. Чим більше Сіфкіц худне — тим частіше його переслідують дивні ілюзії.
Кінг продає студентам-режисерам права на свої розповіді з 70-х років. В рамках програми Dollar Baby письменник за 1 долар ділиться своїми авторськими правами зі школярами та студентами-кінематографістами, щоб ті могли екранізувати його роботу. Таких контрактів укладається від п'яти до десяти щорічно.
Нагадаємо, що напередодні виходу в кінопрокат воєнної екшн-драми "Черкаси" відбудуться прем’єрні покази фільму в містах України за участі творчої команди.
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