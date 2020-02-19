Кінг продав за $1 право на екранізацію свого оповідання українському студенту

Український студент Валентин Лавренюк підписав контракт зі письменником Стівеном Кінгом, викупивши за 1 долар права на екранізацію його оповідання «Велотренажер» 2008 року.

Про це повідомляє видання yabl, передає "Громадське".

Права на екранізацію оповідання надаються на рік. Згідно з умовами, короткометражний фільм не можна викладати в мережу або транслювати на телебаченні. Випустити стрічку в широкий прокат буде можливо тільки з особистого дозволу Стівена Кінга.

Валентин Лавренюк планує випустити короткометражний фільм за оповіданням до кінця цього року, це буде його дебютний проєкт.

Твір «Велотренажер» — розповідає про художника Річарда Сіфкіца, який намагається схуднути та їздить на тренажері в підвалі свого будинку в Нью-Йорку. Чим більше Сіфкіц худне — тим частіше його переслідують дивні ілюзії.

Кінг продає студентам-режисерам права на свої розповіді з 70-х років. В рамках програми Dollar Baby письменник за 1 долар ділиться своїми авторськими правами зі школярами та студентами-кінематографістами, щоб ті могли екранізувати його роботу. Таких контрактів укладається від п'яти до десяти щорічно.

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