Стрічка "Черкаси" вирушає у всеукраїнський допрем’єрний тур

"Черкаси" – це художній повнометражний фільм про однойменний морський тральщик, що був заблокований російськими військами в бухті озера Донузлав під час анексії Криму, три тижні чинив опір ворогу і став єдиним із 9 українських кораблів, що не спустив державний прапор

Напередодні виходу в кінопрокат воєнної екшн-драми "Черкаси" відбудуться прем’єрні покази фільму в містах України за участі творчої команди.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно,передає УКРІНФОРМ.

"В окремих містах туру до презентації картини долучиться командир "Черкас" Юрій Петрович Федаш, який особисто керував тральщиком під час анексії Криму 2014 року. Прем’єрний тур розпочинається 21 лютого у Львові. Всеукраїнська прем’єра воєнної екшн-драми відбудеться у кінотеатрі "Кінопалац", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що другим містом допрем’єрних показів стане Луцьк. Тут 22 лютого в кінотеатрі Premier City проходитиме презентація стрічки. Далі команда екшн-драми "Черкаси" вирушить до Івано-Франківська, де 23 лютого в кінотеатрі "Космос" відбудеться третій допрем’єрний показ.

В Одесі 24 лютого буде днем прем’єри першого художнього фільму про військово-морські сили в морській столиці України. Кіномайданчиком для прем’єрних заходів стане Multiplex (Gagarin Plaza), а перед тим команда фільму зустрінеться з моряками ВМС ЗС України.

Вже 25 лютого дійде черга і до столиці. Київська гала-прем’єра відбудеться в кінотеатрі "Київська Русь". На гостей урочистого заходу чекатимуть сюрпризи, а творча команда фільму буде присутня в найширшому складі.

Після Києва "Черкаси" зможуть побачити жителі та гості Полтави. Єдиний допрем’єрний показ в цьому місті 26 лютого проведе кінотеатр Wizoria Колос.

Також 27 лютого стрічка буде презентована в двох містах – у Черкасах та Шостці.

28 лютого творці стрічки повернуться до Києва та представлять її в кінотеатрі "Баттерфляй Космополіт", 29 лютого – в кінотеатрі «Жовтень», а 1 березня - в кінотеатрі Wizoria (ТРЦ New Way).

Закінчиться прем’єрний промотур фільму про кримські події 2014 року в Маріуполі, де базується буксир «Корець», на якому знімали фільм "Черкаси". Показ відбудеться 3 березня в кінотеатрі Multiplex ПортCity.

"Черкаси" – це художній повнометражний фільм про однойменний морський тральщик, що був заблокований російськими військами в бухті озера Донузлав під час анексії Криму, три тижні чинив опір ворогу і став єдиним із 9 українських кораблів, що не спустив державний прапор.

Фільм заснований на реальних подіях в Криму навесні 2014 року.

Стрічка "Черкаси" створена за підтримки Держкіно та Військово-морських сил ЗСУ.

Всеукраїнський кінотеатральний прокат розпочнеться 27 лютого 2020 року, у 6-ту річницю анексії Криму. Дистрибуцію стрічки на території України здійснюють компанії MMD UA та FILM.UA Distribution.

Нагадаємо, що 24 жовтня відбулося відкриття третього кінофестивалю "Київський тиждень критики". На ньому вручили другу Національну премію кінокритиків "Кіноколо"