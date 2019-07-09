Кличко пропонує Раді систему, що унеможливлює кнопкодавство

"Єдина система персонального голосування, яка унеможливлює кнопкодавство – "Рада-4" – працює в Київраді вже майже 4 роки! І таку систему можна встановити в парламенті. Не треба нічого вигадувати. Вже все є і працює"

Мер столиці Віталій Кличко запропонував спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову встановити в парламенті систему голосування, що унеможливлює не персональне голосування - таку, як працює в Київраді.

"Єдина система персонального голосування, яка унеможливлює кнопкодавство – "Рада-4" – працює в Київраді вже майже 4 роки! І таку систему можна встановити в парламенті. Не треба нічого вигадувати. Вже все є і працює", - зазначив Кличко, повідомляє прес-служба КМДА.

За його словами, завжди може бути велика спокуса обходити систему і голосувати за когось.

"Коли ми її встановлювали, мені говорили, що в нас і так більшість у міськраді, що вистачатиме голосів для ухвалення рішень. Але, я відповідав, що завжди може бути велика спокуса обходити систему, голосувати за когось. Тому ми встановили нову систему. Бо я переконаний, що голосування за іншу особу – це політична корупція", – підкреслив мер столиці.

Нагадаємо, що президент подав законопроєкт про позбавлення мандата за кнопкодавство і прогули.