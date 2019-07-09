Кличко пропонує Раді систему, що унеможливлює кнопкодавство
"Єдина система персонального голосування, яка унеможливлює кнопкодавство – "Рада-4" – працює в Київраді вже майже 4 роки! І таку систему можна встановити в парламенті. Не треба нічого вигадувати. Вже все є і працює", - зазначив Кличко, повідомляє прес-служба КМДА.
За його словами, завжди може бути велика спокуса обходити систему і голосувати за когось.
"Коли ми її встановлювали, мені говорили, що в нас і так більшість у міськраді, що вистачатиме голосів для ухвалення рішень. Але, я відповідав, що завжди може бути велика спокуса обходити систему, голосувати за когось. Тому ми встановили нову систему. Бо я переконаний, що голосування за іншу особу – це політична корупція", – підкреслив мер столиці.
Нагадаємо, що президент подав законопроєкт про позбавлення мандата за кнопкодавство і прогули.
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