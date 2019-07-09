Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Кличко пропонує Раді систему, що унеможливлює кнопкодавство

"Єдина система персонального голосування, яка унеможливлює кнопкодавство – "Рада-4" – працює в Київраді вже майже 4 роки! І таку систему можна встановити в парламенті. Не треба нічого вигадувати. Вже все є і працює"
Мер столиці Віталій Кличко запропонував спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову встановити в парламенті систему голосування, що унеможливлює не персональне голосування - таку, як працює в Київраді.
Кличко пропонує Раді систему, що унеможливлює кнопкодавство Фото: kyivcity.gov.ua

"Єдина система персонального голосування, яка унеможливлює кнопкодавство – "Рада-4" – працює в Київраді вже майже 4 роки! І таку систему можна встановити в парламенті. Не треба нічого вигадувати. Вже все є і працює", - зазначив Кличко, повідомляє прес-служба КМДА.

За його словами, завжди може бути велика спокуса обходити систему і голосувати за когось.

"Коли ми її встановлювали, мені говорили, що в нас і так більшість у міськраді, що вистачатиме голосів для ухвалення рішень. Але, я відповідав, що завжди може бути велика спокуса обходити систему, голосувати за когось. Тому ми встановили нову систему. Бо я переконаний, що голосування за іншу особу – це політична корупція", – підкреслив мер столиці.

Нагадаємо, що президент подав законопроєкт про позбавлення мандата за кнопкодавство і прогули.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 09 2019 21:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"

197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.