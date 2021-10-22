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КМДА про подорожчання проїзду: Це не буде 20 гривень, шукатимемо компроміси

У КМДА, анонсуючи підвищення вартість проїзду у громадському комунальному транспорті, заявили, що "це не буде 20 гривень" - будуть шукати компроміси.
КМДА про подорожчання проїзду: Це не буде 20 гривень, шукатимемо компроміси Фото: politeka.net

Про це "Громадському радіо" розповів перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник, пише "Економічна правда".

"Зараз ми отримали документи від перевізників, ними мають зайнятися економісти, щоб зрозуміти, на скільки та коли підвищувати тарифи на перевезення у громадському транспорті.

Я не уникаю сум, але вони мають бути вираховані. Собівартість пасажира у метро, електричному та автомобільному транспорті зараз складає понад 20 гривень, у міській електричці - понад 71 гривні. Зараз маємо скласти все докупи: і спроможності бюджету, і можливості платити за перевезення, після громадського обговорення маємо перейти до визначення тарифу", - сказав представник КМДА.

Він нагадав, що останнє підвищення вартості проїзду у Києві було у липні 2018 року.

"Електроенергія, яку враховують при розрахунку вартості проїзду для метро, на початку року коштувала 1,9 гривні, а зараз - 3 гривні 60 копійок. Тому треба усі ці складові врахувати та вийти з пропозицією по підвищенню цін.

Однозначно, це не буде 20 гривень, але шукатимемо компроміси - між можливістю компенсувати цю різницю з бюджету та спроможністю пасажирів платити, щоб підприємства вивести з кризи", - запевнив Поворозник.

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22 10 2021 13:47
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