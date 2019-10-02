Князєв про затримання активістів в Києві: поліція діятиме без компромісів

Він додав, що у затриманих були при собі ножі, пістолети, газові балончики та кастети

Голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що активісти "штурмували" Подільське управління поліції.

"Чергове звинувачення поліції у лобіюванні інтересів певних політичних сил і, як не прикро, чергові протистояння. Градус підвищується. ... Спроба штурму відділку поліції - кому це треба, для кого ця картинка? Сприймаємо адвокатів, правозахисників, усі цивілізовані засоби захисту, але не такі передвиборчі методи", - заявив Князєв у своєму Facebook.

"Бердянськ - флакон зеленки. Новомосковськ - 10 літрів зеленки... Відстань між подіями 10 днів. Що далі? Сьогодні зеленка, завтра – сірчана кислота", - заявив глава Нацполіції.

Раніше, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звинуватив штаби кандидатів у президенти в розпалюванні ненависті в суспільстві.

Нагадаємо, що 9 лютого перед мітингом Юлії Тимошенко на Контрактовій площі поліція затримала близько 10 активістів. Організатори акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" заявили, що затримані збиралися розгорнути на мітингу лідера "Батьківщини" плакати, присвячені Гандзюк. Поліція заявляє, що в активістів вилучила пістолет і холодну зброю. Їх помістили в Подільський відділок.

Згодом, поліція відпустила затриманих вчора на Контрактовій площі в Києві під Подільським РВП активістів.