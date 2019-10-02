Князєв про затримання активістів в Києві: поліція діятиме без компромісів
"Чергове звинувачення поліції у лобіюванні інтересів певних політичних сил і, як не прикро, чергові протистояння. Градус підвищується. ... Спроба штурму відділку поліції - кому це треба, для кого ця картинка? Сприймаємо адвокатів, правозахисників, усі цивілізовані засоби захисту, але не такі передвиборчі методи", - заявив Князєв у своєму Facebook.
"Бердянськ - флакон зеленки. Новомосковськ - 10 літрів зеленки... Відстань між подіями 10 днів. Що далі? Сьогодні зеленка, завтра – сірчана кислота", - заявив глава Нацполіції.
Раніше, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звинуватив штаби кандидатів у президенти в розпалюванні ненависті в суспільстві.
Нагадаємо, що 9 лютого перед мітингом Юлії Тимошенко на Контрактовій площі поліція затримала близько 10 активістів. Організатори акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" заявили, що затримані збиралися розгорнути на мітингу лідера "Батьківщини" плакати, присвячені Гандзюк. Поліція заявляє, що в активістів вилучила пістолет і холодну зброю. Їх помістили в Подільський відділок.
Пізніше у будівлі поліції сталася сутичка між присутніми під відділком активістами і силовиками, в ході якої співробітники поліції, застосувавши силу, затримали ще 40 осіб.
Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом перевищення повноважень співробітниками поліції під час акції під Подільським райвідділом. За фактом порушення відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 КК України.
А поліція порушила проти затриманих справу за "спробу захоплення райвідділу".
Згодом, поліція відпустила затриманих вчора на Контрактовій площі в Києві під Подільським РВП активістів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Оновлено: У Києві поліція затримала і побила групу активістів "Хто замовив Гандзюк", - ВІДЕО
- ФОТО На архіпелазі Нова Земля введено надзвичайний стан через нашестя ведмедів
- ФОТО Лобове зіткнення потягів в Каталонії: більше 100 поранених
- 97-річна американка Айріс Апфель підписала свій перший модельний контракт
- Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно"Ми готувалися воювати, але не готувалися боронити країну. Я, звичайно, як і всі, хто обирає для себе професію військовослужбовця, мріяв взяти участь у бойових діях. Але одна справа – воювати десь інде, а інша – за свою країну. Це зовсім інша відповідальність. Це дуже важко"