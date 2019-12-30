Коболєв розповів про прогрес перемовин щодо угод із "Газпромом"

"Зрозуміло, що боротьба йде за кожну кому. Є певний прогрес, але узгоджених текстів угод станом на зараз нема."

Глава правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв повідомив, що наразі немає узгоджених текстів газових угод між "Нафтогазом" та "Газпромом" на виконання Мінського протоколу.

За словами Коболєва, робота триває над міжоператорською угодою між оператором газотранспортної системи України та "Газпромом". Вона визначає правила взаємодії між операторами, передає "Економічна правда".

Також сторони обговорюють організацію транзиту між компаніями. А саме умови прокачування газу української газотранспортною системою на наступні п’ять років.

Окрім цього, відбувається погодження мирової угоди, якою визначаються врегулювання взаємних претензії за контрактами 2009 року.

Коболєв додав, що над цієї угодою йдуть активні дискусії щодо принципів та гарантій. Українська сторона готова відмовитись від своїх претензії лише в обмін на щось рівноцінне.

Також очільник "Нафтогазу" розповів, що на цих перемовинах не обговорюється питання судових позовів щодо захоплення активів компанії в окупованому Криму, обов’язковість прямих закупівель у росіян, штрафи Антимонопольного комітету та борги Януковича.

Нагадаємо, що Україна в переговорах щодо продовження транзиту та відновлення прямих постачань газу з РФ підкреслює важливість компенсації боргів "Газпрому" за Стокгольмським арбітражем.