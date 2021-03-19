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"Колектори без шантажу": Рада ухвалила законопроєкт у цілому

Документ підтримали 274 нардепи
Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому №4241, що, зокрема, заборонить колекторським компаніям вдаватися до шантажу боржників.
"Колектори без шантажу": Рада ухвалила законопроєкт у цілому Фото: Качай гроші

Документом вноситься заборона погрожувати та шантажувати боржників, пише "Економічна правда". Забороняється вводити в оману про розмір боргу, наслідки невиконання договору, дзвонити вночі та приховувати номер. Натомість, усі дані про колекторську компанію та її представника має бути повідомлено.

Відповідно до пояснювальної записки, законопроєктом, зокрема, надається визначення таких термінів як "врегулювання простроченої заборгованості" та "колекторська компанія".

Так, колекторською діяльністю можна буде займатися лише після внесення до Реєстру колекторських компаній Нацбанку. Регулятор перевірятиме компаній та їхніх власників.

Про залучення колекторської компанії банки будуть зобов’язані повідомляти позичальників, а вся інформація про "третіх сторін" має бути на сайті та в місцях надання послуг.

Про порушення можна повідомити до фінустанови та Нацбанку. Два порушення до вимог етичної поведінки призводять до дострокового розриву договору.

Якщо колектор порушуватиме ці вимоги, то нестиме відповідальність: від штрафів у 50-100 тис. грн до виключення з Реєстру колекторських компаній.

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19 03 2021 15:32
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