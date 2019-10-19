Коломойський погрожував суддям після програшу баскетбольної команди "Дніпро", де грає його син
У результаті комісія з правових відносин відкрила провадження через порушення з боку уболівальників "Дніпра" під час гри 14 жовтня в Дніпрі, передає LB.ua.
У документі наголошується, що глава ФБУ Михайло Бродський заявив про порушення принципів чесної гри з боку БК "Дніпро". За його інформацією під час і після зустрічі БК "Дніпро" і БК "Прометей" на номер Бродського в Whats app від Ігоря Коломойського почали надходити погрози на адресу суддів матчу і президента БК "Прометей" В. Дубинського, в яких він висловлював незадоволення результатами матчу і вимагав покарання суддів.
Також від Коломойського пролунали погрози на особистий номер Дубинського, в яких він обіцяв "зруйнувати його особистий бізнес".
У зверненні наголошується, що в БК "Дніпро" грає син Ігоря Коломойського - Грегорі Коломойський, а сам Коломойський під час матчу перебував поруч з тренером БК "Дніпро" Кондратьєвим, що можна вважати, що це було спробою вплинути на офіційний результат матчу.
Нагадаємо, що Представник Ігоря Коломойського на суді щодо законності націоналізації ПриватБанку Олександр Винниченко заявив, що опоненти олігарха тиснуть на суд.
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