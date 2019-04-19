Коломойський заявив, що ПриватБанк насправді збитковий

Коломойський заявив, що наразі ті, хто керує ПриватБанком "завдають державі збитків"

Колишній власник ПриватБанку, український олігарх Ігор Коломойський заявив, що банк насправді збитковий, а отриманий ним прибуток забезпечують держані боргові облігації, якими ПриватБанк докапіталізували після націоналізації.

"Як влили ОВДП (облігації внутрішньої державної позики - ред.), так нехай і заберуть назад. Ці цінні папери в банку на спецрахунку. ПриватБанк збитковий, і якщо б не відсотки за ОВДП, то він би "заробив" мінус 400 мільйонів доларів", - заяивив Коломойський в інтерв’ю "Економічній правді".

За його підрахунками, відсотки за державними цінними паперами складають близько 15-16 мільярдів гривень на рік і цих відсотків вистачає не лише для того, аби перекрити збитковість банку, але й показати прибуток.

Також Коломойський заявив, що наразі ті, хто керує ПриватБанком "завдають державі збитків", і що у разі зміни керівництва банку чинний менеджмент "сяде у в’язницю на довгі роки".

Зазначимо, що після націоналізації ПриватБанку держава дійсно докапіталізувала його на 155 мільярдів гривень. Кошти у банк влили у вигляді ОВДП, за якими щороку нараховуються відсотки. Це дає підставу банку показувати отриманий прибуток.

За підсумками 2018 року українська банківська система отримала рекордний за останні 5 років прибуток у розмірі 21,7 мільярда гривень.

Найбільше прибутків минулого року отримав державний ПриватБанк (11,7 мільярда гривень, тобто більше половини всіх прибутків банківської системи).

Як відомо окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів України щодо неправомірності націоналізації "ПриватБанку".

Ввечері, 18 квітня Президент Петро Порошенко скликав Раду національної безпеки і оборони через рішення суду визнати незаконною націоналізацію ПриватБанку та доручив Національному банку доукомплектувати банки і відділення готівкою та не допустити паніки через визнання судом незаконною націоналізацію ПриватБанку.