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ПОЛІТИКА

Колишній голова Держдепу США Помпео найближчими днями приїде до України – Politico

29 березня 2023, 15:55
Колишній голова Держдепу США Помпео найближчими днями приїде до України – Politico
Джерело: dynamomania
На цей час немає жодної інформації про програму його візиту.

В Україну 3 квітня приїде колишній державний секретар США Майкл Помпео.

Про це пише видання Politico

Він очолював американське зовнішньополітичне відомство за часів Дональда Трампа, а сьогодні Помпео вважають одним з конкурентів експрезидента у боротьбі за номінацію на виборах 2024 року від Республіканської партії.

ЗМІ зазначає, що Помпео доведеться зважити усі ризики, пов'язані з безпекою. Та це нормальна практика для всіх, хто вже відвідував, або ж хоче відвідати воюючу Україну. 

Наразі невідомо, чи зустрінеться Помпео з президентом Володимиром Зеленським. Жодної інформації про програму його візиту немає. 

Politico наголошує, що поїздка в України стане для політика можливістю продемонструвати своє ставлення до війни та відсторонити себе від тих, хто скептично висловлюється щодо можливостей Києва. Йдеться насамперед про самого Дональда Трампа і губернатора Флориди Рона Десантіса. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна відвідати Україну.

держдеп сшавізит в Україну

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