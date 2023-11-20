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CУСПІЛЬСТВО

Колишнього президента Бразилії підозрюють у знущанні над горбатим китом

20 листопада 2023, 10:11
Колишнього президента Бразилії підозрюють у знущанні над горбатим китом
Жаїр Болсонару Фото: Укрінформ
Законодавство Бразилії забороняє "навмисне переслідування будь-яких видів китоподібних".

Федеральна поліція Бразилії почала розслідування проти колишнього президента Жаїра Болсонару. Його підозрюють у знущанні над горбатим китом під час відпустки в місті Сан-Себастьян.

Про це повідомляє The Guardian.

У червні людину, схожу на Болсонару, помітили й зафільмували приблизно за 15 метрів від горбатого кита, який спливає на поверхню. Чоловік катався на водному мотоциклі та знімав тварину на телефон.

Законодавство Бразилії забороняє "навмисне переслідування будь-яких видів китоподібних". До цих тварин заборонено наближатися на водному транспорті із запущеним двигуном ближче, ніж на 100 метрів, а також шуміти за 300 метрів від них.

Болсонару заперечує ці заяви і називає їх політичним переслідуванням.

"Мене щодня звинувачують у якомусь лиходійстві. Вчора він переслідував китів", — сказав Болсонару і порівняв міністра юстиції Бразилії Флавіо Діно з китом.

Крім переслідування китів, Жаїра Болсонару звинувачують у підриві бразильської демократії, у псуванні президентського, привласненні коштовностей і підробку довідок про вакцинацію від Covid. Йому заборонено балотуватися на посаду президента до 2030 рокуУ Бразилії Жаїру Болсонару заборонили на 8 років балотуватись на посаду президента.

розслідуванняЖаїр Болсонару

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