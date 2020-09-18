Комахи підказали вченим спосіб автономного життя на Марсі

На думку дослідників, це наближує людство до організації автономних колоній на Червоній планеті

Сполука, яку можна отримати з комах і ракоподібних, дозволила вченим із Сінгапуру синтезувати міцний будівельний матеріал, придатний до використання на Марсі.

Про це йдеться в дослідженні у виданні PLOS One, передає "Громадське".

До кінця 2030-х років людство планує відправити пілотовану місію на Марс. А після цього — і створити марсіанську колонію, яка б обживала Червону планету. До цього долучилися не лише національні космічні агентства, а й приватні — як-от SpaceX Ілона Маска. Тому нині вчені й дослідники міркують, як можна забезпечити існування колоній на Марсі.

Одна з проблем — це пошук будівельного матеріалу на Марсі, який доправляти із Землі буде дуже дорого, а ще невигідно. Тому дослідники пропонують використовувати для цього реголіт — органічний ґрунт Марса. Втім реголіт у своєму первинному стані для будівництва непридатний (він пухкий і не тримає форму), тому його потрібно певним чином модифікувати.

Учені із Сінгапурського університету технології та дизайну запропонували використовувати речовину хітозан, яку можна отримати з комах і ракоподібних (їхній твердий покрив містить хітин, із якого можна синтезувати хітозан). Річ у тім, що комахи — одні з найімовірніших "компаньйонів" людей у перших польотах до Марса: адже вони є джерелом білка й калорій, критично необхідних для існування в позаземних умовах.

Фото: Ng Shiwei et al. / PLOS One

Дослідникам вдалося виділити хітозан із креветок в елементарних лабораторних умовах, поєднати його з реголітом і утворити біоліт — матеріал, який завдяки еластичності й клейкості придатний для найпростіших будівельних робіт. Приміром, із біоліту сінгапурцям вдалося зліпити гайковий ключ, яким вони змогли закрутити ґвинт М5 (щоправда, підійде такий ключ лише для ремонту будинку: він усе ж не витримав значного навантаження).

Біоліт на основі реголіту й хітозану зміг також надійно залатати дірку у водостічній трубі діаметром 1,25 сантиметра. Крім того, матеріал можна використовувати для друку на 3D-приннері: так, учені змогли створити марсіанську хатинку висотою 40 сантиметрів менш ніж за дві години. За підрахунками авторів, 5-метрову хатинку на 3D-принтері можна буде надрукувати за два дні.

Фото: Ng Shiwei et al. / PLOS One

Як зазначають сінгапурські дослідники, створений ними біоліт є одним із варіантів безвідходного виробництва будівельного матеріалу на Марсі. Цей матеріал не потребує значних витрат, є безпечним для марсіанського довкілля і придатний для використання в його умовах.

Людство не лише хоче знайти спосіб обжити Марс, а й активно шукає ознаки життя на Червоній планеті. Саме для цього в липні-серпні туди вирушили американська і китайська космічні місії.

У липні Європейське космічне агентство повідомило, що їхній космічний орбітальний апарат вперше виявив в атмосфері Марсу сліди раніше небаченого озону та вуглекислого газу. Вчені сподіваються, що це допоможе визначити точний склад марсіанської атмосфери.

Нагадаємо, що японське агентство аерокосмічних досліджень JAXA разом з Японською радіомовною корпорацією (NHK) працюють над створенням камери з роздільною здатністю 8К, яку планують відправити до Марса.