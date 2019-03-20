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Комітет Ради з прав людини підтримав петицію щодо врегулювання медичного канабісу

Головна мета, чому ми, члени комітету, готові підтримати цю петицію, захищати непопулярні речі, це тому, що це порушення права люди нормально жити
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини підтримав електрону петицію про законодавче врегулювання медичного канабісу, що набрала на сайті парламенту понад 25 тисяч голосів. Петицію підтримали всі присутні члени комітету.
Комітет Ради з прав людини підтримав петицію щодо врегулювання медичного канабісу Фото: з відкритих джерел

На засіданні вирішили створити робочу групу, до якої залучать представників інших профільних комітетів. Вона напрацьовуватиме проект закону про врегулювання медичного застосування канабісу, повідомляє "Громадське".

Також на комітеті вирішили звернутися до Кабміну з проханням розглянули можливість внесення змін до переліку наркотичних засобів, відповідно до якого використання канабісу в Україні заборонено в медичних і дослідницьких цілях. Тобто канабіс пропонують дозволити використовувати для лікування, при цьому він залишиться наркотичним засобом.

На засідання комітету також прийшли члени громадських організацій. Зокрема, голова об'єднання «Афіна. Жінки проти раку» Ніна Резніченко зазначила, що канабіс може полегшити біль для онкохворих пацієнтів.

"У нашій спільноті за останні 2 роки померли більш ніж 55 жінок. З них щонайменш 8 жінок вживали нелегально препарати з медичного канабісу і виживали таким чином. Їх штовхнули в руки незаконного бізнесу", - зазначила Ніна.

Народний депутат Геогрій Логвінський вказав, що комітет "готовий захищати непопулярні речі": "Головна мета, чому ми, члени комітету, готові підтримати цю петицію, захищати непопулярні речі, це тому, що це порушення права люди нормально жити".

Нагадаємо, що петиція до Верховної Ради з вимогою легалізувати використання канабісу з медичною і науковою метою набрала необхідні 25 тисяч підписів для її розгляду комітетом парламенту.

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20 03 2019 19:20
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