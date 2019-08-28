Комітет Верховної Ради з питань свободи слова очолить Нестор Шуфрич
Заступником голови буде Альона Шкрум, секретарем - Сергій Швець. Про це заявив глава депутатської підготовчої групи і лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, інформує "РБК-Україна".
Відзначимо, раніше Разумков заявляв, що представники партій, які називають себе опозиційними, зможуть очолити чотири парламентські комітети.
"Мова йде про комітет з прав людини і деокупацію тимчасово окупованих територій, комітет з питань молоді та спорту, комітеті з питань свободи слова, комітет з питань євроінтеграції та ще комісії з питань ветеранів. Це важко сказати, опозиції чи не опозиції, це - іншим політичним силам", - підкреслив він.
Нагадаємо, що підготовча депутатська група з організації першого засідання Верховної Ради IX скликання запросила на відкриття Ради 9-го скликання ексспікера часів Януковича Володимира Рибака.
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