Компанії Коломойського не вдалося вивести заставу згідно кредиту Нацбанку

Велика Палата Верховного Суду 2 липня підтвердила позицію Національного банку, що входження держави в капітал "Приватбанку" не є суттєвою обставиною для розірвання іпотечних договорів, укладених з підконтрольними Ігорю Коломойському майновими поручителями.

Зокрема, Верховний Суд відхилив касаційну скаргу підконтрольного Коломойський ЗАТ "Ерлан" (ТМ "Біола"), яке вимагало розірвання укладеного з Національним банком іпотечного договору, інформує "Економічна правда" з посиланням на прес-службу Нацбанку.

Згідно з цією угодою "Ерлан" надала Національному банку в заставу майно вартістю 3 млрд грн, в якості забезпечення кредиту рефінансування, отриманого "Приватбанком" до націоналізації.

Позивач вважав, що в результаті входження держави в капітал "Приватбанку", відбулася істотна зміна обставин, коли кредитор (Національний банк) і боржник ( "Приватбанк") об'єдналися в одній особі.

До того ж, Велика палата Верховного суду підтвердила, що "Ерлан" добровільно і за власною ініціативою обмежила своє право власності на предмет іпотеки і прийняла на себе, в тому числі, ризик настання відповідних несприятливих для себе наслідків у разі невиконання боржником основного зобов'язання.

Також, судом відхилено доводи "Ерлана" про порушення Національним банком статті 73 Закону "Про Національний банк", який нібито відмовився від прийняття виконання "Приватбанком" взятих на себе зобов'язань за кредитним договором від третьої особи, а також не вчинив дій щодо списання з банку заборгованості після його націоналізації.

Нагадаємо, напередодні Господарський суд Дніпропетровської області відкрив провадження та розпочав розгляд справи про стягнення з колишнього власника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського 4,86 мільярда гривень за договорами поруки.

Нагадаємо, що "Ерлан" пов'язують з колишніми власниками банку Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим у справі про поручительство компанії за кредитами рефінансування Національного банку.

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