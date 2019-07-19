Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Компанії Коломойського не вдалося вивести заставу згідно кредиту Нацбанку

Верховний Суд не дозволив компанії, підконтрольній Ігорю Коломойському, уникнути відповідальності перед Національним банком
Велика Палата Верховного Суду 2 липня підтвердила позицію Національного банку, що входження держави в капітал "Приватбанку" не є суттєвою обставиною для розірвання іпотечних договорів, укладених з підконтрольними Ігорю Коломойському майновими поручителями.
Компанії Коломойського не вдалося вивести заставу згідно кредиту Нацбанку Фото з вільних джерел

Зокрема, Верховний Суд відхилив касаційну скаргу підконтрольного Коломойський ЗАТ "Ерлан" (ТМ "Біола"), яке вимагало розірвання укладеного з Національним банком іпотечного договору, інформує "Економічна правда" з посиланням на прес-службу Нацбанку.

Згідно з цією угодою "Ерлан" надала Національному банку в заставу майно вартістю 3 млрд грн, в якості забезпечення кредиту рефінансування, отриманого "Приватбанком" до націоналізації.

Позивач вважав, що в результаті входження держави в капітал "Приватбанку", відбулася істотна зміна обставин, коли кредитор (Національний банк) і боржник ( "Приватбанк") об'єдналися в одній особі.

До того ж, Велика палата Верховного суду підтвердила, що "Ерлан" добровільно і за власною ініціативою обмежила своє право власності на предмет іпотеки і прийняла на себе, в тому числі, ризик настання відповідних несприятливих для себе наслідків у разі невиконання боржником основного зобов'язання.

Також, судом відхилено доводи "Ерлана" про порушення Національним банком статті 73 Закону "Про Національний банк", який нібито відмовився від прийняття виконання "Приватбанком" взятих на себе зобов'язань за кредитним договором від третьої особи, а також не вчинив дій щодо списання з банку заборгованості після його націоналізації.

Нагадаємо, напередодні Господарський суд Дніпропетровської області відкрив провадження та розпочав розгляд справи про стягнення з колишнього власника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського 4,86 мільярда гривень за договорами поруки.

Нагадаємо, що "Ерлан" пов'язують з колишніми власниками банку Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим у справі про поручительство компанії за кредитами рефінансування Національного банку.

Читайте також: Волкер: Видача Росією паспортів жителям Донбасу суперечить Мінським угодам

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 07 2019 10:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.