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ПОЛІТИКА

Компанії переглядають страхування суден після виходу рф із "зернової угоди" – Reuters

17 липня 2023, 21:52
Компанії переглядають страхування суден після виходу рф із
Страхування було життєво важливим для забезпечення поставок через цей коридор.

Страховики розглядають можливість заморожування покриття для будь-яких суден, які бажають вирушити в Україну. Це сталося після виходу рф із "зернової угоди".

Про це повідомляє Reuters.

"Через зрив угоди щодо Чорноморського коридору більшість судновласників тепер утримуються від заходів в українські порти", – заявив головний операційний директор данської судноплавної групи NORDEN Крістіан Вінтер Крістенсен.

Страхування було життєво важливим для забезпечення поставок через цей коридор. Зазначається, що дії росії оцінюються з погляду того, чи може тривати страхове покриття в тій чи іншій формі тепер.

"Деякі страхувальники спробують отримати вигоду зі значного підвищення ставок. Інші перестануть пропонувати страхове покриття", – повідомило джерело в страховій галузі.

Страховий ринок Lloyd's of London вже помістив регіон Чорного моря до свого списку високого ризику.

"Щорічне страхування залишається чинним, але рейси в перераховані райони будуть оцінюватися індивідуально в міру їхньої появи", – сказав глава відділу морського та авіаційного транспорту в Lloyd's Market Association Ніл Робертс.

Додаткові внески зі страхування від військових ризиків, які стягуються при вході в акваторію Чорного моря, необхідно оновлювати кожні сім днів. Вони вже коштують тисячі доларів і, як очікується, дорожчатимуть, а судновласники можуть не захотіти дозволяти своїм суднам заходити в зону бойових дій без згоди росії.

"Я не думаю, що наразі є багато запитів, оскільки змусити власника працювати на минулих умовах чартеру без ініціативи буде складно", – сказало інше джерело в галузі.

Reuters повідомляє, що, ймовірно, будуть потрібні орендні ставки за ризик, крім додаткових витрат на страхування.

Нагадаємо, міністр іноземних справ Дмитро Кулеба сьогодні, 17 липня, проводить у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку термінові консультації через вихід рф із "зернової угоди".

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