Кулеба в ООН веде термінові консультації через вихід росії із "зернової угоди"

Зазначається, що це відбувається на доручення президента України Володимира Зеленського.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сьогодні, 17 липня, проводить у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку термінові консультації через вихід рф із "зернової угоди".

Про це повідомляє МЗС України.

"Дмитро Кулеба проводить у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку термінові консультації з партнерами щодо наступних кроків після виходу росії із "зернової угоди", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це відбувається на доручення президента України Володимира Зеленського.

Останніми тижнями російські чиновники погрожували, що москва припинить свою участь у "зерновій угоді".

Пані посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що росія вчинила "черговий акт жорстокості", призупинивши дію "зернової угоди", що дозволяє експорт українського зерна. кремль завдав "ще одного удару по найбільш вразливих верствах населення".