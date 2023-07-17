росія здійснила черговий акт жорстокості, призупинивши "зернову угоду" – посол США в ООН

кремль завдав "ще одного удару по найбільш вразливих верствах населення".

рф вчинила "черговий акт жорстокості", призупинивши дію "зернової угоди", що дозволяє експорт українського зерна.

Про це заявила пані посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє El Mundo.

За її словами, Чорноморська зернова ініціатива забезпечила стабільність цін на продовольство у світі, де 345 млн людей живуть в умовах відсутності продовольчої безпеки, і ця цифра зросла внаслідок "жорстокої війни проти України".

"Ось що відбувається, коли одна країна вирішує взяти в заручники все людство", – наголосила Томас-Грінфілд, закликавши міжнародне співтовариство примусити росію скасувати своє рішення, повернутися до переговорів і розширити сферу дії угод.

Прессекретар російського диктатора Дмітрій Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернової угоди" фактично припинено.

Після розв'язання повномасштабної війни 24 лютого торік, окупанти почали блокувати українські порти. Пізніше Туреччина та ООН підписали окремі угоди з Україною та росією щодо "зернового коридору" в Чорному морі, які передбачають експорт українського продовольства.

Дія ініціативи кілька разів продовжувалася. Однак щоразу, перед тим, як строки спливали, рф заявляла, що не буде продовжувати роботу "коридору" і намагалася продавити винятки із санкцій або додаткові можливості для російського експорту. Але так і не досягала результату.