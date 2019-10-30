БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИМеталургійна компанія «Метінвест», яка належить українському олігарху Рінату Ахметову, повідомила про плани інвестувати 670 мільйонів доларів в екологічні проєкти до 2025 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Компанія Ахметова планує вкласти в екологічні проєкти $670 млн до 2025 року
Компанія "Метінвест" - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна компанія, що володіє 24 підприємствами в Україні, Європі та США й здійснює видобування руди та вугілля, виробництво коксу та металургійної продукції
Фото: з вільних джерел
Про це повідомив генеральний директор компанії Юрій Риженков під час Європейської конференції виробників сталі, яка відбувається у Мілані, повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає "Громадське".
"Очікувані капітальні інвестиції екологічних проєктів з 2019 по 2025 роки складе 670 мільйонів доларів", - повідомив Риженков.
У компанії також заявили, що їм потрібна державна підтримка для запровадження екологічних проєктів.
Нагадаємо, що Луганська теплоелектростанція, яка належить компанії "ДТЕК" Ріната Ахметова, перейшла на роботу одним енергоблоком для того, аби економити споживання газу.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
30 10 2019 16:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?
No articles