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Компанія Ахметова планує вкласти в екологічні проєкти $670 млн до 2025 року

Компанія "Метінвест" - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна компанія, що володіє 24 підприємствами в Україні, Європі та США й здійснює видобування руди та вугілля, виробництво коксу та металургійної продукції
Металургійна компанія «Метінвест», яка належить українському олігарху Рінату Ахметову, повідомила про плани інвестувати 670 мільйонів доларів в екологічні проєкти до 2025 року.
Компанія Ахметова планує вкласти в екологічні проєкти $670 млн до 2025 року Фото: з вільних джерел

Про це повідомив генеральний директор компанії Юрій Риженков під час Європейської конференції виробників сталі, яка відбувається у Мілані, повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає "Громадське".

"Очікувані капітальні інвестиції екологічних проєктів з 2019 по 2025 роки складе 670 мільйонів доларів", - повідомив Риженков.

У компанії також заявили, що їм потрібна державна підтримка для запровадження екологічних проєктів.

Нагадаємо, що Луганська теплоелектростанція, яка належить компанії "ДТЕК" Ріната Ахметова, перейшла на роботу одним енергоблоком для того, аби економити споживання газу.

 
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30 10 2019 16:00
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