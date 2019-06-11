Компанія Ахметова випустила "зелені" євробонди на 325 млн євро

Продана енергія, яку виробляють альтернативні електростанції, в Україні продається за "зеленим" тарифом, тобто за ціною, яка є набагато вищою, ніж ринкова ціна електрики. Ці тарифи в Україні одні з найвищих у Європі, що робить "зелені" проєкти надзвичайно рентабельними

Енергетичний холдинг "ДТЕК", що належить українському олігарху Рінату Ахметову, випустив спеціальні "зелені" єврооблігацій на розвиток відновлювальної енергетики.

Про це повідомляє прес-служба компанії, передає "Громадське".

У "ДТЕК" повідомляють, що вони стали першою українською компанією, яка здійснила випуск "зелених" євробондів.

Термін обігу цінних паперів складе 5 років, а відсоткові ставки за ними складуть 8,5% річних, що дещо вище, ніж за розміщеними напередодні євробондами державного Нафтогазу (7,6% річних за доларовими цінними паперами).

"Безумовно, це успіх і всієї української енергетики. Перед Україною відкрито унікальну можливість створити сучасну енергетику: чисту, ефективну, конкурентну. Дебютне залучення зелених єврооблігацій дає дієвий фінансовий механізм для переходу України до енергобалансу з нижчим СО2", - повідомив голова "ДТЕК" Максим Тімченко.

У компанії повідомляють, що кошти від єврооблігацій спрямують на нові проєкти у "зеленій" енергетиці. Крім цього, у "ДТЕК" запровадять нову, більш прозору систему звітності, яку публікуватимуть на сайті.

Раніше про ймовірний випуск євробондів "ДТЕК" повідомляв ексдепутат Сергій Лещенко, який пов’язував таке рішення компанії зі "страхуванням". Зокрема, Лещенко вважає, що залучення іноземних інвесторів у боргові облігації "ДТЕК" дозволить Ахметову тиснути на владу, щоб не допустити зниження "зелених тарифів" та, відповідно, прибутковості "зелених" електростанцій.

Зазначимо, що "ДТЕК" є одним з найбільших в Україні інвесторів в альтернативну енергетику. Компанія напередодні запустила низку масштабних сонячних та вітроелектростанцій, зокрема компанія збудувала другу за розмірами сонячну електростанцію Європи.

Нагадаємо, що Металургійна компанія "Метінвест", яка належить українському олігарху Рінату Ахметову, повідомила про плани інвестувати 670 мільйонів доларів в екологічні проєкти до 2025 року.