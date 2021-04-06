БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНайбагатший громадянин України Рінат Ахметов не вважає себе олігархом і здивується, якщо його таким визнають.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Ахметова заявили, що він не вважає себе олігархом
Рінат Леонідович олігархом себе не вважає і був би здивований, якби його визнали таким. Ахметов – найбільший український інвестор. Компанія SCM вже понад 20 років інвестує в Україну, і є найбільшим роботодавцем та платником податків
Фото: з вільних джерел
Про це прессекретар Ахметова Анна Терехова повідомила в коментарі Радіо Свобода, передає Укрінформ.
"Рінат Леонідович олігархом себе не вважає і був би здивований, якби його визнали таким. Ахметов – найбільший український інвестор. Компанія SCM вже понад 20 років інвестує в Україну, і є найбільшим роботодавцем та платником податків", – зазначила речниця Ахметова Анна Терехова.
За її словами, на підприємствах SCM нині працює майже 200 тисяч співробітників, позаторік фінансово-промислова група сплатила близько 60 млрд грн податків.
"Це без урахування благодійних програм Фонду Ахметова", – додала Терехова.
На запитання про те, чи готовий Ахметов позбутись своїх бізнес- чи медіаактивів, аби не потрапити до реєстру олігархів, його речниця зазначила, що усі вони (зокрема, і ЗМІ) “придбані законним шляхом і працюють прозоро”.
"Наші ЗМІ завжди були незалежним бізнесом з власною редакційною політикою", – наголосила Терехова.
Як повідомлялося, 2 червня Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про деолігархізацію. Положення документа передбачають встановлення ознак, за якими особа може бути віднесена до олігархів, та створення Реєстру олігархів. Серед ознак олігарха наводиться значний вплив на засоби масової інформації.
Закон про олігархів набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності і втрачає чинність через 10 років з дня введення його в дію.
Читайте також: Як боротися з олігархами. Американські практики
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
04 06 2021 10:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Компанії Держкосмосу отримали понад 800 мільйонів збитків
- ФОТО Великий бізнес цьогоріч сплатив до бюджету понад 362 мільярди податків
- ВІДЕО Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку - Зеленський
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам
No articles