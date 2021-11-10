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Компанія Безоса перенесла суборбітальний політ через погодні умови

Через прогнозовані вітри в західному Техасі ми переносимо 18-й політ NS (New Shepard - ред.) на середу, 13 жовтня"
Космічна компанія Blue Origin Джеффа Безоса переносить другий політ суборбітального корабля New Shepard через погодні умови.
Компанія Безоса перенесла суборбітальний політ через погодні умови Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Blue Origin у twitter

"Через прогнозовані вітри в західному Техасі ми переносимо 18-й політ NS (New Shepard - ред.) на середу, 13 жовтня.

Запуск запланований на 8:30 за Центральноамериканським часом (16:30 за Києвом - ред.)"

Раніше політ був запланований на 12 жовтня.

Зокрема, у складі екіпажу полетять Кріс Бошуйзен, колишній інженер NASA і співзасновник компанії Planet Lab, яка займається підготовкою і запуском космічних супутників, та Глен де Вріс, віцепрезидент з медико-біологічних наук і питань охорони здоров'я компанії Dassault Systèmes, яка займається розробкою програмного забезпечення.

Нагадаємо, що космічна компанія Blue Origin Джеффа Безоса запланувала другий політ суборбітального корабля New Shepard на 12 жовтня та назвала імена перших членів екіпажу.

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11 10 2021 10:58
ТЕГИ: Blue Origin
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