Компенсацію за "пакунок малюка" тепер можна отримати в онлайн-сервісі - Мінцифри

Для того, щоб отримати компенсацію, батьки дитини мають заповнити онлайн-заяву "єМалятко"

Батьки, які не отримали "пакунок малюка" в пологовому будинку або управлінні соцзахисту, тепер зможуть отримати грошову компенсацію онлайн. Ця послуга буде доступна у сервісі "єМалятко".

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

У грудні цього року сума компенсації становить 6 300 гривень. Гроші зможуть отримати лише ті батьки, які обрали компенсацію замість набору "пакунок малюка".

Для того, щоб отримати компенсацію, батьки дитини мають заповнити онлайн-заяву "єМалятко". Одному з батьків необхідно відкрити спеціальний рахунок "Пакунок малюка" у відділенні "ПриватБанку".

Кошти будуть нараховуватися тільки на цей рахунок. На них можна буде купити дитячі товари в офлайн- або в інтернет-магазинах. Список речей, які можна буде купити за ці гроші, перелік магазинів та їхні адреси вказані на сайті Міністерства соціальної політики (посилання тут).

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