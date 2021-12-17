Компенсацію за "пакунок малюка" тепер можна отримати в онлайн-сервісі - Мінцифри
Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.
У грудні цього року сума компенсації становить 6 300 гривень. Гроші зможуть отримати лише ті батьки, які обрали компенсацію замість набору "пакунок малюка".
Для того, щоб отримати компенсацію, батьки дитини мають заповнити онлайн-заяву "єМалятко". Одному з батьків необхідно відкрити спеціальний рахунок "Пакунок малюка" у відділенні "ПриватБанку".
Кошти будуть нараховуватися тільки на цей рахунок. На них можна буде купити дитячі товари в офлайн- або в інтернет-магазинах. Список речей, які можна буде купити за ці гроші, перелік магазинів та їхні адреси вказані на сайті Міністерства соціальної політики (посилання тут).
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