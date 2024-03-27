Європейський Банк розвитку виділить 100 млн євро на компенсації за знищене житло українців
Банк Розвитку Ради Європи виділить на компенсації за знищене житло українців 100 млн євро. Відповідне рішення ухвалила Адміністративна рада Банку.
Про це повідомив віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
"+100 мільйонів євро на компенсації за знищене житло від Банку Розвитку Ради Європи. Відповідне рішення ухвалила Адміністративна рада Банку, тривають перемовини щодо підписання Рамкової кредитної угоди", – повідомив Кубраков.
За його словами, цієї суми вистачить для отримання понад 2 тисяч житлових сертифікатів для тих українців, чиє житло було знищене внаслідок російської віськової агресії.
Також міністр додав, що від початку дії державної програми компенсацій подано більше 11 тисяч заявок, а з січня вже придбали нову домівку 1637 українські родини на загальну суму в 3,4 мільярда гривень.