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Європейський Банк розвитку виділить 100 млн євро на компенсації за знищене житло українців

27 березня 2024, 16:35
Європейський Банк розвитку виділить 100 млн євро на компенсації за знищене житло українців
Фото: з вільних джерел
Цієї суми вистачить для отримання понад 2 тисяч житлових сертифікатів.

Банк Розвитку Ради Європи виділить на компенсації за знищене житло українців 100 млн євро. Відповідне рішення ухвалила Адміністративна рада Банку.

Про це повідомив віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"+100 мільйонів євро на компенсації за знищене житло від Банку Розвитку Ради Європи. Відповідне рішення ухвалила Адміністративна рада Банку, тривають перемовини щодо підписання Рамкової кредитної угоди", – повідомив Кубраков.

За його словами, цієї суми вистачить для отримання понад 2 тисяч житлових сертифікатів для тих українців, чиє житло було знищене внаслідок російської віськової агресії. 

Також міністр додав, що від початку дії державної програми компенсацій подано більше 11 тисяч заявок, а з січня вже придбали нову домівку 1637 українські родини на загальну суму в 3,4 мільярда гривень.

компенсаціїКубраковвійна в Україніросія окупанти

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