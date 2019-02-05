Кононенко: БПП проведе перезавантаження

Перший заступник фракції "Блоку Петра Порошенка" Ігор Кононенко повідомив про плани щодо перезавантаження БПП.

"Що сталося між першим і другим туром? Абсолютно несподівано нас почали підтримувати, і до нас готові приєднатися нові люди, які до цього займали нейтральну позицію або навіть критикували нас. Причому не "за Порошенка", а на основі ідеологічних принципів зі стратегічного вектору руху країни. Тому хвилю, яка пішла, ми маємо намір утримати", - розповів він в інтерв'ю "Сегодня".

"Зараз наша команда проводить роботу над помилками, результат виборів показав, де в нас слабкі місця. Ми готуємося до з'їзду. Можу анонсувати повне перезавантаження нашої партійної вертикалі, виходячи саме з ідеологічних принципів. На сьогодні ми, по суті, єдина в чистому вигляді ідеологічна партія", - заявив він.

Кононенко також додав, що Порошенко раніше анонсував об'єднання всіх проєвропейських сил.

"Усіх громадських діячів і організації, політиків і експертів, які сповідують ті самі принципи, що і ми, запрошуємо спільно йти на вибори", - сказав він.

Зазначимо, зараз лідером "БПП-"Солідарність" формально є мер Києва Віталій Кличко, але фактично в партії немає лідера. Кличко очолив її в серпні 2015 року на шкоду власній політичній силі "УДАР". Навесні 2016 року Кличко заявив про намір залишити партійний пост через новий закон про державну службу. Чиновникам категорії "А", до яких належить Кличко, тепер заборонено суміщати роботу у виконавчій владі з членством у партіях.

Нагадаємо, 30 квітня Центральна виборча комісія офіційно оголосила про перемогу Володимира Зеленського на виборах президента України. Так, за результатами другого туру виборів Зеленський отримав 73,22% голосів виборців (13 541 528 людей), які взяли участь у голосуванні. Його опонент Петро Порошенко набрав 24,45% (4 522 450 людей).

Загальна явка у другому турі президентських виборів, який відбувся 21 квітня, склала 18 491 837 виборців (61,37%).