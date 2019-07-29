Кононенко і міськголова Дніпра Філатов збрехали в деклараціях, - НАЗК
Ознаки неправдивої інформації відомство виявило у виправленій декларації Кононенка за 2015 рік. Він вказав недостовірні відомості щодо кількості та номінальної вартості акцій 3 акціонерних товариств, зареєстрованих на території України, та 2 іноземних компаній, які належали йому на праві власності, повідомили в Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК).
Також соратник Порошенка не задекларував отриманий дохід члена сім’ї - невістки.
"Так, загальна сума недостовірних відомостей у декларації народного депутата за 2015 рік становить майже 7,6 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Щодо Філатова у НАЗК повідомили, що той не вказав у деклараціях за 2016 та 2017 роки земельну ділянку, мотоцикл та судно, які належать очільнику Дніпра на праві власності, земельну ділянку, яка належить йому на праві оренди, а також будинок дружини.
"Крім того (Філатов) зазначив недостовірні відомості про джерело та розмір власного доходу та доходу дружини. Загальна сума недостовірних відомостей у деклараціях за 2016 та 2017 роки становить понад 485 тис. грн та 519 тис. грн відповідно", - уточнили в НАЗК.
У відомстві нагадали, що відповідальність за декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів (Філатов і Кононенко перевищили цю суму) встановлена статтею 366 – 1 Кримінального кодексу. Вона передбачає штраф, громадські роботи або позбавленням волі на строк до двох років.
Зазначимо, що НАЗК також виявила недостовірну інформацію у деклараціях колишнього заступника міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Діденка, судді Вишгородського районного суду Київської області Людмили Толкачової, першого заступника голови Бориспільської райдержадміністрації Київської області Руслана Садовського та голови Заставнівської районної ради Чернівецької області Сергія Капіцького.
Нагадаємо, що на початку липня міністру енергетики Ігорю Насалику повідомили про підозру через незадекларовані 1,249 мільйона доларів.
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