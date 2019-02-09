Коноплянка перейшов у "Шахтар"

Український півзахисник підписав з "Шахтарем" трирічний контракт.

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка перейшов з "Шальке" в "Шахтар", повідомляє "Укрінформ".

Угода з гравцем національної збірної України розрахована на три роки. Інші умови контракту поки не розголошуються.

Влітку Коноплянкою активно цікавився "Бешикташ", проте перехід українця в турецький клуб зірвався в серпні. Крім "Бешикташа", серед претендентів на Євгена називалися "Рома" і "Сампдорія".