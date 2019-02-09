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Коноплянка перейшов у "Шахтар"

Влітку Коноплянкою активно цікавився "Бешикташ", проте перехід українця в турецький клуб зірвався в серпні.
Український півзахисник підписав з "Шахтарем" трирічний контракт.
Коноплянка перейшов у "Шахтар" Фото: Reuters

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка перейшов з "Шальке" в "Шахтар", повідомляє "Укрінформ".

Угода з гравцем національної збірної України розрахована на три роки. Інші умови контракту поки не розголошуються.

Влітку Коноплянкою активно цікавився "Бешикташ", проте перехід українця в турецький клуб зірвався в серпні. Крім "Бешикташа", серед претендентів на Євгена називалися "Рома" і "Сампдорія".

Півзахисник залишив Україну влітку 2015 року, коли перейшов з "Дніпра" в "Севілью". Однак в Іспанії Коноплянка заграти так і не зумів і через рік перебрався в «Шальке» на правах оренди. У 2017 році «Шальке» викупив у "Севільї" контракт українця за 12,5 мільйонів євро.

У минулому сезоні Коноплянка не проходив в основу "Шальке". В його активі 1 гол і 2 результативні передачі в 21 матчі у всіх турнірах за "Шальке". Контракт 29-річного українця з німецьким клубом мав завершитись в червні 2020 року. 

Нагадаємо, що раніше "Шахтар" обіграв "Динамо" у чемпіонаті України.

 

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02 09 2019 20:19
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