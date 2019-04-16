Конституційний суд може обмежити права НАБУ

Держава може втратити 7 мільярдів гривень – на таку суму обраховуються вже розірвані з ініціативи детективів через суди угоди

Конституційний суд 17 квітня може ухвалити рішення, яке позбавить Національне Антикорупційне бюро права через суд визнавати недійсними угоди за корупційним провадженнями.

У такому разі держава може втратити 7 мільярдів гривень – на таку суму обраховуються вже розірвані з ініціативи детективів через суди угоди, порахували в "Центрі протидії корупції", повідомляє "Радіо Свобода".

Відповідне провадження КС відкрив у жовтні 2018 року за скаргою акціонерного товариства "Запорізький завод феросплавів" – підприємства, що входить до умовної групи "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Розгляд скарги "Запорізького заводу феросплавів" запланований на 17 квітня під час закритої частини пленарного засідання Другого сенату Конституційного суду.

Завод Коломойського оскаржує повноваження НАБУ звертатися до суду з цивільними позовами щодо визнання недійсними угод фігурантів корупційних розслідувань.

За чотири роки роботи НАБУ подало 42 позови, за якими недійсними були визнані 92 угоди.

Як пише "Центр протидії корупції", за таким принципом у суді за позовом НАБУ було визнано недійсним договір між "Запоріжжяобленерго" та "Енергомережа" на суму понад 112 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що НАБУ станом на березень 2019 року розслідує 724 кримінальні провадження, в межах яких 158 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.