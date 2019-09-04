НАБУ прозвітувало про підсумки роботи: 158 підозрюваних у понад 700 провадженнях

Статус підозрюваних отримали двоє суддів — із Одеси та з Закарпаття, яких детективи НАБУ викрили на отриманні неправомірної вигоди

Національне антикорупційне бюро станом на березень 2019 року розслідує 724 кримінальні провадження, в межах яких 158 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

Зокрема зазначається, що у березні підозрюваними стали 9 учасників корупційної схеми з розкрадання особливо цінної землі в Києво-Святошинському районі (передмістя Києва). Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"Йдеться про посадовців Національної академії аграрних наук України, Держземагентства в Київській області та співробітника Служби безпеки України", - зазначили у НАБУ.

У іншому провадженні детективи НАБУ підозрюють п’ятьох осіб у розтраті 2,225 млн доларів (55,5 млн грн) "СпецТехноЕкспорту".

"Серед них - чинний керівник держкомпанії та низка колишніх посадовців цієї ж установи", - зазначається у повідомленні.

Також у березні повідомлено про підозру у внесенні недостовірної інформації до електронних декларацій за 2015 та 2016 роки очільнику одеської мерії, що має статус обвинуваченого у так званій справі заводу "Краян".

Окрім того, повідомили у нацбюро, статус підозрюваних отримали двоє суддів — із Одеси та з Закарпаття, яких детективи НАБУ викрили на отриманні неправомірної вигоди.

Як повідомили у НАБУ, наразі завершено розслідування низки резонансних кримінальних проваджень. Зокрема, йдеться про факти:

завдання збитків на понад 13 млн грн держпідприємству "Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон", що входить до складу концерну "Укроборонпром" (ч.2. ст.364 КК України);

заволодіння 6-ма земельними ділянками у столиці вартістю понад 2,5 млн грн депутатом Київської міської ради, екс-секретарем земельної комісії (ч.5 ст.191, ч.3 та ч.4 ст.358 КК України);

одержання неправомірної вигоди у розмірі 50 тис. дол трьома співробітниками Головного управління Національної поліції у місті Києві (ч.4. ст.368 КК України).

"Наразі підозрювані та їхні адвокати ознайомлюються з матеріалами слідства. Після цього обвинувальні акти скерують до суду", — резюмували у НАБУ.

Нагадаємо, що управління боротьби з економічною злочинністю Швеції провело обшуки у Swedbank - найбільшому банку країни, який підозрюють у відмиванні близько 135 мільярдів євро, у тому числі грошей екс-президента України Віктора Януковича.