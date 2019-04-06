Законність розпуску Ради Зеленським почнуть розглядати "невідкладно"

КС визнав конституційне провадження цієї справи невідкладним.

Велика палата КС вирішила провести розгляд цієї справи у формі усного провадження, а також визнала, що це провадження є «невідкладним», повідомляє прес-служба Конституційного суду, йдеться в "Громадське".

"Відкрита частина пленарного засідання Великої палати Конституційного Суду щодо розгляду справи відбудеться 11 червня 2019 року о 10 годині", — йдеться у повідомленні.

Раніше до Верховного суду також подали позови із вимогою визнати незаконним розпуск Ради. Проте по одному з них суд вже заявив, що це питання є юрисдикцією Конституційного суду.

Нагадаємо, що указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та дату призначення виборів до парламенту на 21 липня 2019 року опублікували в "Урядовому кур'єрі".