Законність розпуску Ради Зеленським почнуть розглядати "невідкладно"
Велика палата КС вирішила провести розгляд цієї справи у формі усного провадження, а також визнала, що це провадження є «невідкладним», повідомляє прес-служба Конституційного суду, йдеться в "Громадське".
"Відкрита частина пленарного засідання Великої палати Конституційного Суду щодо розгляду справи відбудеться 11 червня 2019 року о 10 годині", — йдеться у повідомленні.
Раніше до Верховного суду також подали позови із вимогою визнати незаконним розпуск Ради. Проте по одному з них суд вже заявив, що це питання є юрисдикцією Конституційного суду.
Нагадаємо, що указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та дату призначення виборів до парламенту на 21 липня 2019 року опублікували в "Урядовому кур'єрі".
Верховна Рада не проголосувала за законопроект президента Володимира Зеленського про зниження прохідного бар'єру до Верховної Ради з 5% до 3% і скасування мажоритарної системи, а указ про розпуск Ради оскаржили у Верховному суді.
Додамо, що 24 травня в Україні розпочинається виборчий процес дострокових виборів до Верховної Ради.
Раніше голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що за чинною процедурою системи закупівель ЦВК не встигне роздрукувати бюлетені та підготувати виборчий процес.
Партія "Слуга народу" має найбільшу підтримку серед громадян на парламентських виборах, на другому місці - "Опозиційна платформа – За життя".
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