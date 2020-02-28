Контроль за ремонтом та скарги онлайн: "Укравтодор" презентував інтерактивну мапу

Контроль за дотриманням програми будівництва і ремонтів (Дорожня стратегія 2020). Наразі на мапі вже можна побачити усі ділянки, що будуть відремонтовані за базовим сценарієм оновлення доріг у цьому році.

Фото: Економічна правда

27 лютого "Укравтодор" презентував "Інтерактивну мапу "Укравтодору", на якій можна побачити діляки, які ремонтуються службою, отримати інформацію щодо стану проїзду та звернутися з проблемами, повідомляє "Економічна правда".

Інтерактивна-мапа підтримує три основні функції:

1. Контроль за дотриманням програми будівництва і ремонтів (Дорожня стратегія 2020). Наразі на мапі вже можна побачити усі ділянки, що будуть відремонтовані за базовим сценарієм оновлення доріг у цьому році.

Служби автомобільних доріг у регіонах додаватимуть на мапу актуальні ділянки, коли з’являтимуться нові постанови Кабміну щодо запуску дорожніх робіт за іншими джерелами фінансування.

"Завдяки інтерактивній мапі бізнес зможе оперативно отримувати інформацію про наявні проблеми та вчасно вирішувати їх. Задача Укравтодору - застосовувати санкції до підрядника, який порушує вимоги контракту", - зазначив голова Укравтодору Олександр Кубраков.

2. Надання інформації щодо стану проїзду (ремонтів, ДТП, перекриття руху, ускладнення руху) та про об’єкти придорожнього сервісу, розташування паркінгів та аварійно-небезпечних ділянок, погодних умов на дорогах тощо.

"Ми віримо у партнерство. Наразі є низка дійсно корисних додатків - такі як Waze, Bolt, Uber, Дія тощо. І для нас важливо, щоб вони почали інтегруватися з нашою мапою.

Адже, якщо ви користуєтесь Waze, зрозуміло, що не має особливого сенсу встановлювати ще кілька схожих додатків. Наш пріоритет - систематизувати всі звернення в одному місці і мати можливість їх ефективно опрацьовувати", - зазначила радник голови Укравтодору Яніка Мерило.

3. Модуль звернення за допомогою якого можна надсилати до "Укравтодору" інформацію про існуючі проблеми, які перешкоджають комфортному проїзду (незадовільний стан доріг, перешкоди руху, події на дорогах тощо).

"Громадянин їде автомобільною дорогою - у процесі руху у нього виникають питання. Наприклад, відсутнє освітлення, сміття на узбіччі, вибоїна, перешкода руху тощо. Тепер він має можливість з допомогою браузера напряму звертатися до Укравтодору.

Звернення потрапить до диспетчера, а громадянин надалі зможе відстежувати статус його опрацювання і виконання", - розповідає директор ДП "Укрдорзв'язок" Вадим Горюшко.

Нагадаємо, що дорожні роботи почалися в 14 областях - рекордно рано через весняну погоду